بوابة القاهرة

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احتفالية في تيران وصنافير.. اعرف التفاصيل

أعلن إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، تنظيم احتفالية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

أخبار مصر

 احتفالية في تيران وصنافير.. اعرف التفاصيل

احتفالية في تيران وصنافير.. اعرف التفاصيل

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 صحيفة إسرائيلية: القضاء وضع السيسي في موقف محرج أمام السعودية

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 نرصد أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين

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نرصد أسعار الذهب فى السوق المحلية اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 635

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