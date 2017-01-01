بوابة القاهرة

الرئيسية
أخر الاخبار
أهم الأخبار

عاجل.. السيسي يجدد الثقة في "مميش" ويعينه رئيسًا لقناة السويس لعام آخر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًأ بتجديد الثقة في الفريق مهاب مميش ، رئيسًا لهيئة قناة السويس، لمدة عام يبدأ من يناير 2017.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

أخبار مصر

 عاجل.. السيسي يجدد الثقة في "مميش" ويعينه رئيسًا لقناة السويس لعام آخر

عاجل.. السيسي يجدد الثقة في "مميش" ويعينه رئيسًا لقناة السويس لعام آخر

"عودة الدفء" المفقود.. الأرصاد تبشر المواطنين بيوم الثلاثاء

تعرف على التخفيضات الجديدة لتذاكر مصر للطيران

توك شو

 كذب المنجّمون ولو صدقوا..بالفيديو..تنبؤات مرعبة لفلكي مصري عن السعودية في 2017

كذب المنجّمون ولو صدقوا..بالفيديو..تنبؤات مرعبة لفلكي مصري عن السعودية في 2017

فيديو.. إعلامية: هذا هو مخطط هروب مرسي بعد أيام

شاهد..عماد حسين يطالب بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير" لاستفتاء شعبي

صحافة و إعلام

 تقرير أمريكي: لهذا السبب ..شفيق أخطر على نظام السيسي من مرسي

تقرير أمريكي: لهذا السبب ..شفيق أخطر على نظام السيسي من مرسي

صحف عبرية:مشروع قانون إسرائيلي جديد للدفاع عن "مجرمي الحرب" العسكريين

صحيفة سعودية: المخلوع صالح يسحب قواته من "نهم" ويكلفها بحراسته

أخبار الاقتصاد

 نرصد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم الأحد

نرصد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم الأحد

متوسط أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأحد

أين وصل المعدن "الأصفر"؟.. نرصد أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الأحد

ثقافة وفن

 التحقيق مع الفنانة مايا دياب لاثارتها الشهوات والغرائز لمن يشاهدها

التحقيق مع الفنانة مايا دياب لاثارتها الشهوات والغرائز لمن يشاهدها

عمرو دياب يطرد من "ماسبيرو"

لهذا السبب. قاضى "لمجرد" يرفض الإفراج عنه

أخبار المحافظات

 انقلاب سيارة نقل سولار بطريق القطامية وحالة من الشلل المروري

انقلاب سيارة نقل سولار بطريق القطامية وحالة من الشلل المروري

طوخ تغرق فى مياه الصرف بسبب توقيع غرامة 5 آلاف جنيه لأصحاب جرارات الكسح

ضبط 940 كيلو سكر خاصة بوزارة التموين لبيعها في السوق السوداء

أخبار الحوادث

 أميرة محمد

تفاصيل الاعتداء على فنانة خليجية شهيرة في لندن

حريق هائل يلتهم أم وطفلتها

انتهاء البحث عن ضحايا.. 7 وفيات و3 مصابين فى سقوط منزل عزبة الصفيح

عربي ودولي

 حريق

مقتل 5 أشخاص وانقاذ 100 آخرين في حريق بقارب سياحى بإندونيسيا

عاجل..مقتل 4 عناصر من حزب الله وقائد بالحرس الثوري الإيراني بسوريا

عاجل..مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع وقف إطلاق النار بسوريا

ملفات وحوارات

 أرشيفية

بـ "البكاء" و"البراءات" و"الإفراجات"..خطة السيسي لمواجهة ذكرى يناير

بعد خسائر شركاتهم نتيجة التعويم.. رجال الأعمال يحاصرون "المركزي"

الدولار في العام الجديد.. بـ 22 جنيهًا.. وخبراء: سيستمر في الصعود

أخبار التكنولوجيا

 سناب شات

سناب شات تستحوذ على شركة إسرائيلية مقابل 40 مليون دولار

جوجل تستعد لدعم خدماتها بتقنيات الواقع الافتراضي

برنامج يحافظ على حاسوبك من الاختراق

أخبار السيارات

 فولكس فاجن

فولكس تكشف مواصفات جديدة لسياراتها الذكية

تعرف على جمارك السيارة «مازدا 3» بعد تعويم الجنيه

تحرك سيارات ''فيات كرايسلر'' المفاجئ يضعها في دائرة الاتهام

أخبار المجتمع

 حرق الدهون

مشروب سحري يزيل الرواسب ويحرق دهون الكرش

بديل طبيعي للمضادات الحيوي يعالج 10 مشكلات صحية

بحث: الشعور بالخشوع يغير حياة الإنسان اليومية

أخبار الرياضة

 محمد صلاح

لأول مرة.. فرعون مصر محمد صلاح أفضل لاعب في روما لعام 2016

وزير الشباب والرياضة يثير غضب الاهلي

رسمياً.. سموحة يفسخ التعاقد مع حلمى طولان بالتراضى

البوابة الإسلامية

 الجنازة

بالفيديو.. صلاة واحدة تمنحك "قيراطين" في الجنة ما هي؟

ما حكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم والتفجير؟

كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد متى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها “صلى”

منوعات

 رحلة طائرة من 2017 لـ 2016

طائرة ركاب تقلع في 2017 وتصل في 2016!

بالفيديو والصور.. زفاف أسطوري لـ"بلقيس" في فندق أرماني بدبي !

إيداع عروس الإسكندرية العجوز مستشفى الأمراض العقلية

ألبومات الصور
أراء و مقالات
مرايا .. حلب المتوضئة بدم شهدائها مرايا .. حلب المتوضئة بدم شهدائها عبد الله الملحم
إيران.. ما الذي يميّزك عن المغول والصليبيّين؟ إيران.. ما الذي يميّزك عن المغول والصليبيّين؟ إبراهيم قراغول
معارك تويتية
حمزة: من تعدى على مصرية "تيران وصنافير" ستتم محاكمته..أيًا كان منصبه
ثامر السبهان: العالم الجديد سيشهد سقوط محاور الشر الإقليمية

إستطلاع الرأى

بعد تطبيقه .. هل نجح "تعويم الجنيه" في انقاذ الاقتصاد المصري؟

الأكثر قراءة




الرئيسية أخبار مصر رياضة محافظات توك شو حوادث صحف عالمية اقتصاد ثقافة و فن عربى و دولى منوعات فيديو فيس و تويتر ملفات و حوارات البوابة الإسلامية تكنولوجيا سيارات مجتمع
عن الموقع اتصل بنا للاعلان عن الموقع
© 2014 تصميم وتطوير شركة ستاروير
جميع الحقوق محفوظة لـ

بوابة القاهرة