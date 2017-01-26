بوابة القاهرة

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محاكمة أحمد موسى في "التسريبات" .. 25 فبراير

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد موسى، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

أخبار مصر

 محاكمة أحمد موسى في "التسريبات" .. 25 فبراير

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