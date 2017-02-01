10:36 م
الأربعاء، 01 فبراير 2017
الرئيسية
أخبار مصر
رياضة
محافظات
توك شو
حوادث
صحف عالمية
اقتصاد
ثقافة و فن
عربى و دولى
منوعات
فيديو
المزيد
فيس-و-تويتر
ملفات-و-حوارات
البوابة-الإسلامية
تكنولوجيا
سيارات
مجتمع
أخر الاخبار
كان 2017..صلاح يحرز هدف التقدم لمصر أمام بوركينا
تقدم منتخب مصر علي بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 اللقاء الذي يقام على ملعب "دانجونجي في نصف نهائي كان 2017.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
كان 2017..صلاح يحرز هدف التقدم لمصر أمام بوركينا
تقدم منتخب مصر علي بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 اللقاء الذي يقام على ملعب "دانجونجي في نصف نهائي كان 2017.
الأربعاء، 01 فبراير 2017 10:25 م
بالفيديو.. "المعارك المفبركة" فضيحة جديدة تلاحق حزب الله بسوريا
فضيحة جديدة تلاحق حزب الله تكشف عن زيف وكذب ميليشات حسن نصرالله في سوريا حيث انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر قيام مراسل "الإخبارية" السورية شادي حلوة
الأربعاء، 01 فبراير 2017 10:21 م
موعد عودة المياه في الجيزة
عانت مناطق عديدة في محافظة الجيزة من انقطاع المياه، بسبب أعمال الخط الثالث من مترو الأنفاق، حيث قطعت المياه منذ العاشرة صباح اليوم الأربعاء.
الأربعاء، 01 فبراير 2017 10:08 م
نهاية الشوط الأول..التعادل السلبي يحسم لقاء مصر وبوركينا فاسو
أنتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو في اللقاء الذي يقام على ملعب "دانجوندجي" في نصف نهائي كان 2017.
الأربعاء، 01 فبراير 2017 09:46 م
ماذا يحدث لو حظر ترامب سفر المصريين لأمريكا.. نواب يجيبون
وصف نواب البرلمان تصريح رينيس بيرباس، كبير موظفي البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التي قال فيها إنه ربما يحدث توسع في قائمة الدول الإسلامية التي يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، لكي تشمل مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان بـ "المخالف لميثاق حقوق الإنسان الدولي".
الأربعاء، 01 فبراير 2017 09:39 م
كان 2017..بث لمباراة مصر وبوركينا فاسو
حرصًا من "بوابة القاهرة" الإخبارية، على تقديم خدمة إعلامية متميزة لمتابعيها، ونقل لهم الحدث لحظة بلحظة.. نقدم لكم بثًا مباشرًا لمبارة مصر وبوركينا فاسو، في دور الثمانية في كان 2017.
الأربعاء، 01 فبراير 2017 09:00 م
فيديو.. ممثل أمريكي يتحدى حظر ترامب ويظهر بجلباب وعقال فى أحد المطارات
3 سيناريوهات للإطاحة بـ"ترامب"
النواب يوافق على قرض جديد بـ "3 مليار".. و"عبد العال" يعلق
رئيس الوزراء يكشف موعد التعديل الوزاري
مسؤول أمريكي لرواد مقهى بالمنصورة: ما رأيكم في "التعويم"؟.. والرد: "أنت مالك"
ننشر نص قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة التقييم لتصفية أمناء الشرطة
صور.. لماذا لم يطرد على عبد العال نائبة "تي شيرت المنتخب" من المجلس؟
كبير مستشاري ترامب يهاجم الإسلام.. ويسخر من هذه المقولة
صحيفة أمريكية: الشارع المصري "غضبان"
ما هي مكاسب وخسائر مصر من "تسريبات وزير الخارجية" ؟!
بيان عاجل لنائبة يكشف فساد فى جامعة القاهرة
رئيس مجلس النواب عن «التعديل الوزاري»: لا نعرف حجمه أو أبعاده.. والعجاتي يتهرب
أحمد بن راشد :هل تتعلم"العربية" يوما المهنية وتعتذر عن اتهامها لمسلم بتنفيذ هجوم مسجد كندا؟!
دراسة صادمة.. السعوديون يهدرون طعاما بـ 50 مليار ريـال سنويا !
تعرف على التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو
مصدر أمني: ارتفاع عدد المقبوض عليهم من "ألتراس أهلاوي" لـ85 شخصاً
أزمة في البرلمان بسبب استجواب الحكومة حول الوضع الاقتصادي الكارثي
العثور على سكرتيرة "الشيطان" ميتة داخل منزلها بميونيخ
"ترامب" يدافع عن قراره بحظر المهاجرين..ماذا قال؟!
محمد البراك: لماذا طالب "ترامب" بريطانيا بإنهاء خدمات السيستاني الاستخباراتية؟!
ارتفاع عدد المقبوض عليهم من أولتراس أهلاوي لـ 45
خاص- بعد أن لعب معه الزهر .. أحمد شيبة يركب أول موجة ويتزوج من فتاة في سن أبنائه
"تطور خطير".. دول الخليج ترد على الهجوم الحوثي على فرقاطة سعودية
التحالف العربي يرد على "الحوثي" ويدمر مخزنا كبيرا للأسلحة بصنعاء
أخبار مصر
موعد عودة المياه في الجيزة
ماذا يحدث لو حظر ترامب سفر المصريين لأمريكا.. نواب يجيبون
النواب يوافق على قرض جديد بـ "3 مليار".. و"عبد العال" يعلق
توك شو
بالفيديو.. لفظ خارج من تامر أمين تعليقا على مباراة بوركينا فاسو
شاهد .. هشام سليم يكشف تفاصيل تعاطيه المخدرات للمرة الأولى
لميس الحديدي تدندن تتر بوابة الحلواني
صحافة و إعلام
بالفيديو.. "المعارك المفبركة" فضيحة جديدة تلاحق حزب الله بسوريا
ما هي مكاسب وخسائر مصر من "تسريبات وزير الخارجية" ؟!
صحيفة أمريكية: الشارع المصري "غضبان"
أخبار الاقتصاد
الدولار يسجل أسوأ أداء له في ثلاثة عقود
مصادر: مصر تتفاوض لتأجيل سداد وديعة سعودية بقيمة 500 مليون دولار
"عز" يزلزل الأسواق مجددا...انخفاض كبير بأسعار الحديد.. والتجار: نحن من يدفع الثمن!
ثقافة وفن
الجمعة.. ياسمين الخطيب تحتفل بتوقيع "ولاد المرة" في "معرض الكتاب"
بالصور.. زيارة سالي شاهين لـ"الأيتام"
خاص- بعد أن لعب معه الزهر .. أحمد شيبة يركب أول موجة ويتزوج من فتاة في سن أبنائه
أخبار المحافظات
احذر.. هبوط أرضي بطريق الإسكندرية الصحراوي
مصرع 5 وإصابة 3 آخرين في تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي
مجهولون يلقون "مادة كاوية" على مسؤول كبير بالشرقية
بالفيديو.. أصحاب المعاشات بـ"طلعت حرب": العيشة بقت مرة..عايزين حكومة حرة
فيديو..أبوتريكة من أمير القلوب إلى زنزانة بسجن انفرادي..والتهمة إنسان !!
فيديو.. موجز أخبار بوابة القاهرة
موجز أخبار بوابة القاهرة..مجزرة العريش..ماذا حدث بمحور المشير..أبناء مبارك والرئاسة
فيديو.. وزير الأثار ومحافظ القليوبية يتفقدان حمامات أتريب الأثرية وتل اليهودية
فيديو..السيسي يعد ببناء أكبر كنيسة ومسجد بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة
فيديو.. القطار الصيني يطيح بـ قناة السويس !
مختار الرحبي: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية تخدم "الملالي"
فيديو.. مشادة بين حاجزي الوحدات ومسؤولي الإسكان الاجتماعي بالخانكة
فيديو.."الشعب الأحوازي" ينتفض ضد مخطط إيران لتجفيف أنهر الأحواز
فيديو..فندق "جراند كونتيننتال"..تحفة معمارية..في طريقها للهدم !
بالفيديو.. ياسمين الخطيب: "ولاد المرة" ليس عيبًا في المجتمعات العربية
بالفيديو..أهالي مساكن سكك حديد أبو زعبل: عاوزين يطردونا نروح فين يا حكومة؟
بالفيديو..مساكن "نسمة" بالخانكة تغرق في مياه الصرف الصحي
الحكومة تطالب المواطنين بترشيد الكهرباء وتترك أعمدة الإنارة مضاءة نهارا
بالفيديو..مواطنون للسيسي: احنا ما ناكلشي..طيب ولادنا ذنبهم إيه؟!
سائقو المرج : الشرطة بتبهدلنا وتقل من قيمتنا.. واحنا عاوزين حقنا
فيديو.. تظاهرات طلاب ثانوي على سلالم نقابة الصحفيين
بالفيديو..الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل في عقار بالدقي
بالفيديو.."مياه الشرب" و"السماد" تهددان سكان الخانكة بالقليوبية
أخبار الحوادث
أخ يقتل شقيقه بسبب التموين
العثور على 80 حمار مذبوحا و5 أسود فى القليوبية
هددها العشيق بصورها المخلة فذبحته ربة المنزل بمعاونة زوجها بالسيدة
عربي ودولي
فيديو.. ممثل أمريكي يتحدى حظر ترامب ويظهر بجلباب وعقال فى أحد المطارات
3 سيناريوهات للإطاحة بـ"ترامب"
كبير مستشاري ترامب يهاجم الإسلام.. ويسخر من هذه المقولة
ملفات وحوارات
خالد علي الأوفر حظا للفوز على السيسي.. وهؤلاء خارج المنافسة
لماذا لم تمنع "الحصانة البرلمانية" القبض على خالد يوسف؟!
تصفية النواب المعارضين.. يوسف بالمخدرات والحريري في النيابة قريبا
أخبار التكنولوجيا
"فيس بوك" تربط حسابك بشبكات التواصل الأخرى
أبل: أرباح آي فون تخطت جميع توقعاتنا ببيع 80 مليون جهاز
فايبر تطرح مكالمات مجانية للمتضررين من قرار ترامب
أخبار السيارات
للمرة الأولى منذ سنوات.. ''تويوتا'' تتخلى عن المركز الأول عالميًا
فولكس فاجن تستدعي نحو 600 ألف سيارة من طراز أودي
جوجل تستعد لإصدار هاتف ذكي جديد بـ1000 جنيه
أخبار المجتمع
الإصابة بالسكر علامة تحذيرية مبكرة للإصابة بسرطان البنكرياس
عدم تناول الإفطار يزيد من مخاطر الإصابة بالبدانة وأمراض القلب والسكري
دراسة: السيدات فوق سن الـ60 لا يستطعن القيام بمهام متعددة في الوقت نفسه
أخبار الرياضة
بوركينا تحرز هدف التعادل
كان 2017..صلاح يحرز هدف التقدم لمصر أمام بوركينا
نهاية الشوط الأول..التعادل السلبي يحسم لقاء مصر وبوركينا فاسو
البوابة الإسلامية
كيف كان النبي يعامل الخدم والعمال؟
الدكتور حامد الخليفة: مواقف قيادية ميزت أبا بكر الصديق
ألمانيا تصادر آلاف النسخ من القرآن المترجمة إلى اللغة الألمانية
منوعات
مسؤول أمريكي لرواد مقهى بالمنصورة: ما رأيكم في "التعويم"؟.. والرد: "أنت مالك"
«التعديل الوزاري» في صدارة تويتر
صاحب محل يشعل "فيس بوك" بلافتة طريفة لمنع الزبائن من استبدال البضائع
50 صورة من عزاء محمود عبد العزيز.. "ليلة حزينة في وداع الساحر"
20 صورة من مهرجان القاهرة للأغنية العربية
16 صورة من استئناف تصوير "أحلام العبيد" لخالد الصاوي وسارة سلامة
حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي
بالصور.. "بوابة القاهرة" ترصد آثار حريق سوق التونسي
بالصور.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة
بالصور.. مصر تودع العالم الكبير أحمد زويل بجنازة شعبية مهيبة
حفل زفاف هبة مجدي ومحمد محسن بحضور نجوم الفن
20 صورة من جنازة محمد خان.. "ليلة بكى فيها الجميع"
25 صور ترصد كيف استطاع الشعب التركي إفشال الانقلاب العسكري
"بوابة القاهرة" ترصد أجواء صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
بالصور..اندلاع حريق هائل بعقار سكني خلف مقر صحيفة "الوطن" السابق
نضال الشافعي في ضيافه دار الحصري للايتام فى واحد من الناس
مؤتمر اندماج قنوان النهار و CBC
36 صورة من حفل توزيع جوائز "الميما"
بالصور.. قاضي فض رابعة يسمح لابنة "باسم عودة" بلقاء أبيها داخل المحكمة
بالصور.. حريق هائل بمنطقة الرويعي في العتبة
حفل زفاف كريم السبكي وشهد حسن رمزي بحضور نجوم الفن
24 صورة ترصد لحظات الحزن في عزاء وائل نور
مظاهرات حاشدة للصحفيين أمام مقر النقابة بوسط العاصمة
كواليس حلقة أحمد السقا في "صاحبة السعادة"
تحيا مصر"
ناصر الراقع العجمي
ناصر الراقع العجمي يكتب.. الإرهابي أبو تريكة !
ناصر الراقع العجمي
رجب طيب أردوغان
ناصر الراقع العجمي
أحمد بن راشد :هل تتعلم"العربية" يوما المهنية وتعتذر عن اتهامها لمسلم بتنفيذ هجوم مسجد كندا؟!
"ترامب" يدافع عن قراره بحظر المهاجرين..ماذا قال؟!
محمد البراك: لماذا طالب "ترامب" بريطانيا بإنهاء خدمات السيستاني الاستخباراتية؟!
إستطلاع الرأى
هل تؤيد إدراج اسم "أبو تريكة" على قوائم الإرهاب؟
نعم أؤيد
لا أؤيد
لا أهتم
تصويت
نتائج
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
تعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو!
فيديو.. خبير يفجر مفاجآت تقلب موازيين أزمة "سد النهضة"!
مذيعة "القاهرة والناس" تنسحب على الهواء بعد خناقة عنيفة مع زميلتها
ضربة للسياحة.. فندق شهير بمصر يحول زيارة فتاة ألمانية إلى كارثة..ماذا حدث؟!
فيديو.. خالد صلاح يشن هجوما شرسا على ترامب بعد قراره ضد مصر
فيديو| ردا على "فقر" السيسي: تصريحات نارية لـ"لميس الحديدي".. ماذا قالت؟!
الرئيسية
أخبار مصر
رياضة
محافظات
توك شو
حوادث
صحف عالمية
اقتصاد
ثقافة و فن
عربى و دولى
منوعات
فيديو
فيس و تويتر
ملفات و حوارات
البوابة الإسلامية
تكنولوجيا
سيارات
مجتمع
عن الموقع
اتصل بنا
للاعلان عن الموقع
© 2014 تصميم وتطوير
جميع الحقوق محفوظة لـ
بوابة القاهرة