بوابة القاهرة

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واشنطن بوست: إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار "حظر المسلمين"
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السلطات الأمريكية ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار ترامب بحظر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمية، مشيرة إلى أن تلك المعلومات كشفها محامي شقيقين يمنيين تم ترحيلهما في اليوم التالي لقرار ترامب.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
واشنطن بوست: إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار "حظر المسلمين"
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السلطات الأمريكية ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار ترامب بحظر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمية، مشيرة إلى أن تلك المعلومات كشفها محامي شقيقين يمنيين تم ترحيلهما في اليوم التالي لقرار ترامب.
السبت، 04 فبراير 2017 12:00 ص
الداخلية تستدعى أسرة منفذ هجوم اللوفر
كشف مصدر أمنى عن استدعاء أجهزة مديرية أمن الدقهلية، أسرة منفذ هجوم متحف اللوفر المصري، للتحقيق معها فى واقعة الهجوم.
الجمعة، 03 فبراير 2017 11:59 م
بالصور..لماذا تغاضى الأمن الإماراتي عن سجل وحساب المتهم بهجوم اللوفر بفرنسا؟!
نشر المتهم المصري في حادث متحف اللوفر، عبد الله رضا رفاعى الحماحمى، عدة تغريدات، قبل تنفيذه للهجوم على الجندي الفرنسي بالمتحف.
الجمعة، 03 فبراير 2017 11:24 م
"كشف مخدرات" في البرلمان
قررت الأمانة العامة لمجلس النواب توقيع الكشف الطبى على العاملين بالمجلس، كإجراء احترازى للتأكد من سلامة صحتهم وعدم تعاطيهم مواد أو حبوب مخدرة، من شأنها التأثير على انتظام سير العمل داخل البرلمان.
الجمعة، 03 فبراير 2017 11:04 م
إيران "المتعجرفة" : أمريكا أضعف من أن تواجهنا عسكريا !
قال مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن طرح الخيار العسكري من جانب الولايات المتحدة هدفه الدعاية.
الجمعة، 03 فبراير 2017 10:48 م
وزارة الداخلية تؤكد أن منفذ هجوم متحف اللوفر مصري
قال مصدران أمنيان في مصر إن وزارة الداخلية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بسلاح أبيض اليوم الجمعة هو مصري.
الجمعة، 03 فبراير 2017 10:38 م
القاهرة تتلقى تأكيدا من باريس: منفذ هجوم اللوفر مصري
مصر.. بوادر لـ"ذوبان الجليد" مع السعودية وتركيا وحماس
المدعى العام الفرنسى: منفذ هجوم اللوفر مصرى يقيم بالإمارات وتأشيرته 20 يوما
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أخبار مصر
الداخلية تستدعى أسرة منفذ هجوم اللوفر
بالصور..لماذا تغاضى الأمن الإماراتي عن سجل وحساب المتهم بهجوم اللوفر بفرنسا؟!
"كشف مخدرات" في البرلمان
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بسبب الشيعة.. بالفيديو.. خناقة عنيفة على الهواء وضرب بالكراسي !
بالفيديو..تحقيق للتليفزيون الألماني يثبت بالوثائق تهريب أحدث الأسلحة لـ"داعش سيناء" عبر القاهرة!
وزير التموين: "مراتي هي كمان بتشتكي من نار الأسعار"
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واشنطن بوست: إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار "حظر المسلمين"
مصر.. بوادر لـ"ذوبان الجليد" مع السعودية وتركيا وحماس
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المدعى العام الفرنسى: منفذ هجوم اللوفر مصرى يقيم بالإمارات وتأشيرته 20 يوما
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