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فيديو| "بعد إضرابها عن الطعام" نائبة للسعوديين: بدون نقاش..الجزر مصرية!!

قالت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في مأزق سياسي بعد التوقيع على اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، لافتة إلى أن التوقيت يشكل عائقا في ظل السياسات الاقتصادية الأخيرة والظروف التي نمر بها بعد ثورتين.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

أخبار مصر

 البرادعي يرد على المطالبين بإسقاط جنسيته المصرية..ماذا قال ؟

البرادعي يرد على المطالبين بإسقاط جنسيته المصرية..ماذا قال ؟

ممثل إباحي يتبرع بثروته لـ "تحيا مصر" !

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بالعريش

توك شو

 فيديو| "بعد إضرابها عن الطعام" نائبة للسعوديين: بدون نقاش..الجزر مصرية!!

فيديو| "بعد إضرابها عن الطعام" نائبة للسعوديين: بدون نقاش..الجزر مصرية!!

فيديو..مُتصل لـ"الغيطي": الحكومة تصنع الإرهاب والسيسي لا يمثلني وتغور الجنسية في داهية!

فيديو جديد.. لحظة تفجير كمين "المطافئ" في العريش

صحافة و إعلام

 عاجل.. العثور على القنصل الروسي في أثينا ميتا في شقته

عاجل.. العثور على القنصل الروسي في أثينا ميتا في شقته

هل أثرت الأحداث الإرهابية في تركيا على شعبية أردوغان؟.."ياشا" يجيب!

رويترز: رغم الغضب الشعبي.. الإطاحة بالسيسي "مستبعدة"

أخبار الاقتصاد

 الدولار يرتفع مجددا

الدولار يرتفع مجددا

سعر الدولار اليوم الاثنين|"السوداء" تعود بقوة وتعرض أسعارا قياسية للشراء بفارق كبير عن البنك

"بوابة القاهرة" ترصد أحدث أسعار الذهب الفعلية في مصر اليوم الاثنين

ثقافة وفن

 دوللي شاهين تعود للبنان

دوللي شاهين تعود للبنان

قريبًا.. طرح ألبوم حمادة هلال الجديد

درة بطلة فيلم هنيدي.. والتصوير أخر يناير

أخبار المحافظات

 قوات الأمن تتمكن من صد هجوم آخر على كمين بالعريش

قوات الأمن تتمكن من صد هجوم آخر على كمين بالعريش

بني سويف.. مصرع سائق وإصابة ضابط أمن مركزي في تصادم مروع

أسماء شهداء ومصابي كمين المطافئ بالعريش

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مصرع وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بطريق "السويس - القاهرة"

وفاة مسجون داخل قسم شرطة أول الزقازيق

شلل مروري بمحور صلاح سالم بسبب تصادم 7 سيارات

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 وريا الشمالية تهدد بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في أي وقت!

فيديو.. كوريا الشمالية تهدد بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات!

تعزية "خامنئي" بوفاة "رفسنجاني" تثير جدلا واسعا حول العلاقة بينهما

قوات التحالف العربي تسيطر على معسكر العمري في ذوباب اليمنية

ملفات وحوارات

 البرادعي وسامي عنان

تقرير: حرب التسريبات.. الكل دوره جاي .. والثقيل لم يظهر بعد!

سياسيون مصريون :التظاهرات المعارضة لاتفاقية تيران وصنافير تهدف لزيادة"الرز"السعودي فقط!

بعد تعويم الجنيه.. "أفراح الجمعيات" تمويل شعبي للمحتاجين

أخبار التكنولوجيا

 أبل

استقالة 50 موظفا من أبل لإطلاق ابتكار واحد

"إل جي" تطلق أول تليفزيون يلتصق بالهاتف بمغناطيس

البحث عن المفقودين.. خدمة جديدة يقدمها "فيس بوك"

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 فولكس فاجن

فولكس فاجن وBMW تكشفان عن ملامح مقصورة سيارتهما المستقبلية

ضغوط ترامب تدفع فيات الإيطالية لضخ مليار دولار بالسوق الأمريكية

نظام Delphi للقيادة الذاتية متاح لشركات السيارات بحلول 2019

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 أمراض القلب

دراسة علمية: احذروا "انكسار القلب ".. فإنه يسبب الموت المفاجىء!

الاستخدام الدائم للهاتف الذكي يتلف العين

دراسة: تعرض أحبائنا لما يخيف يزيد فرص معاناتنا من اضطراب ما بعد الصدمة

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 رونالدو أفضل لاعب في العالم 2016

ننشر جوائز "فيفا".. و"رونالدو" أفضل لاعب في العالم 2016

أتلتيكو مدريد يرغب في ضم سانشيز

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البوابة الإسلامية

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هل يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه ؟

ما هى درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟!

بالفيديو.. صلاة واحدة تمنحك "قيراطين" في الجنة ما هي؟

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بالفيديو.. عروس تلقي بنفسها من شباك شقتها بفستان الزفاف

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