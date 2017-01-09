بوابة القاهرة

11:14 م
الإثنين، 09 يناير 2017
الرئيسية
أخبار مصر
رياضة
محافظات
توك شو
حوادث
صحف عالمية
اقتصاد
ثقافة و فن
عربى و دولى
منوعات
فيديو
المزيد
فيس-و-تويتر
ملفات-و-حوارات
البوابة-الإسلامية
تكنولوجيا
سيارات
مجتمع
أخر الاخبار
فيديو| "بعد إضرابها عن الطعام" نائبة للسعوديين: بدون نقاش..الجزر مصرية!!
قالت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في مأزق سياسي بعد التوقيع على اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، لافتة إلى أن التوقيت يشكل عائقا في ظل السياسات الاقتصادية الأخيرة والظروف التي نمر بها بعد ثورتين.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فيديو| "بعد إضرابها عن الطعام" نائبة للسعوديين: بدون نقاش..الجزر مصرية!!
قالت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في مأزق سياسي بعد التوقيع على اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، لافتة إلى أن التوقيت يشكل عائقا في ظل السياسات الاقتصادية الأخيرة والظروف التي نمر بها بعد ثورتين.
الإثنين، 09 يناير 2017 10:50 م
فيديو..مُتصل لـ"الغيطي": الحكومة تصنع الإرهاب والسيسي لا يمثلني وتغور الجنسية في داهية!
شنّ مواطن يدعى متولي من محافظة بورسعيد، هجومًا عنيفًا على المسئولين في الحكومة والدولة، لعدم قدرته على صرف معاشه، بسبب اكتشافه أنه متوفي عند الحكومة، لافتا إلى أنه قام برفع قضية وتم الحكم له، ولكن وزارة التضامن لم تنفذ الحكم ولم تقم بصرف معاشه حتى الآن.
الإثنين، 09 يناير 2017 09:55 م
البرادعي يرد على المطالبين بإسقاط جنسيته المصرية..ماذا قال ؟
قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق تعليقا على مطالبات عدد من أعضاء البرلمان بإسقاط الجنسية المصرية عنه إنها "الفاشية".
الإثنين، 09 يناير 2017 10:09 م
ممثل إباحي يتبرع بثروته لـ "تحيا مصر" !
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور "برنت" لمنشورات من داخل جروبات داعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل أخبارًا كاذبة وتروج لشخص ادعت إحدى الصفحات أنه رجل أعمال بلجيكي تبرع بنصف ثروته لـ"صندوق تحيا مصر".
الإثنين، 09 يناير 2017 10:02 م
الفنان وجدي العربي مهاجما "حبيب الجفري": ملعون من يصدقك!!
شن الفنان وجدي العربي هجوما حادا على الداعية الصوفي حبيب الجفري، واصفا إياه بالكاذب، قائلا: "ملعون من يصدقك".
الإثنين، 09 يناير 2017 09:44 م
فيديو..أبو سعدة: قرار مهم من مجلس حقوق الإنسان بشأن "مهدي عاكف"!!
أكّد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن محمد مهدي عاكف المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين، يحتاج لرعاية خاصة لا يمكن أن تتوفر داخل السجون، لافتا إلى أن خروجه من السجن أمر مطلوب.
الإثنين، 09 يناير 2017 09:30 م
فيديو جديد.. لحظة تفجير كمين "المطافئ" في العريش
عاجل.. العثور على القنصل الروسي في أثينا ميتا في شقته
ننشر جوائز "فيفا".. و"رونالدو" أفضل لاعب في العالم 2016
فيديو.. حافظ أبو سعدة متحديا: تيران وصنافير مصرية وهذه هي الدلائل!
عاجل.. انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بالعريش
دراسة علمية: احذروا "انكسار القلب ".. فإنه يسبب الموت المفاجىء!
فيديو.. مشادة وشتائم بين نقيب الصيادلة وعضو اتحاد صناعة الدواء!
مصدر حكومي يكشف عن تعديل وزاري يطيح بـ 15 وزيرا
وكالة أمريكية تزعم: الإرهابيون خطفوا رجال شرطة في هجوم العريش اليوم
عاجل.. هجوم مسلح جديد على كمين بالعريش
السيسي يبدأ بناء العاصمة الإدارية الجديدة بـ" أتبرع لإنشاء كنيسة وجامع"
هذا ما طلبه رئيس مخابرات بريطانيا من السيسي..والرئيس يرد.. ماذا قال؟
الدولار يرتفع مجددا
تفاصيل لقاء السيسي بلاعب المنتخب محمد صلاح
هل أثرت الأحداث الإرهابية في تركيا على شعبية أردوغان؟.."ياشا" يجيب!
رويترز: رغم الغضب الشعبي.. الإطاحة بالسيسي "مستبعدة"
موفق زيدان: تركيا ابتلعت هذا الطعم الروسي وخلقت شرخا مع حلفائها في سوريا !
المونيتور: السعودية حققت نصرا جديدا في الشهر الأخير
تقرير: حرب التسريبات.. الكل دوره جاي .. والثقيل لم يظهر بعد!
فيديو..مسؤول بالتلفزيون العربي يفجر مفاجأة حول ما تقاضاه البرادعي مقابل ظهوره!
الصحة تقتل رُضع الفقراء| رسميًا.. سعر عبوات ألبان الأطفال بـ 43 جنيه
تعزية "خامنئي" بوفاة "رفسنجاني" تثير جدلا واسعا حول العلاقة بينهما
قوات التحالف العربي تسيطر على معسكر العمري في ذوباب اليمنية
"الخليج الفارسي" في كتاب مدرسي بالإمارات.. وشكاوى عديدة ضد "التعليم"
أخبار مصر
البرادعي يرد على المطالبين بإسقاط جنسيته المصرية..ماذا قال ؟
ممثل إباحي يتبرع بثروته لـ "تحيا مصر" !
عاجل.. انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بالعريش
توك شو
فيديو| "بعد إضرابها عن الطعام" نائبة للسعوديين: بدون نقاش..الجزر مصرية!!
فيديو..مُتصل لـ"الغيطي": الحكومة تصنع الإرهاب والسيسي لا يمثلني وتغور الجنسية في داهية!
فيديو جديد.. لحظة تفجير كمين "المطافئ" في العريش
صحافة و إعلام
عاجل.. العثور على القنصل الروسي في أثينا ميتا في شقته
هل أثرت الأحداث الإرهابية في تركيا على شعبية أردوغان؟.."ياشا" يجيب!
رويترز: رغم الغضب الشعبي.. الإطاحة بالسيسي "مستبعدة"
أخبار الاقتصاد
الدولار يرتفع مجددا
سعر الدولار اليوم الاثنين|"السوداء" تعود بقوة وتعرض أسعارا قياسية للشراء بفارق كبير عن البنك
"بوابة القاهرة" ترصد أحدث أسعار الذهب الفعلية في مصر اليوم الاثنين
ثقافة وفن
دوللي شاهين تعود للبنان
قريبًا.. طرح ألبوم حمادة هلال الجديد
درة بطلة فيلم هنيدي.. والتصوير أخر يناير
أخبار المحافظات
قوات الأمن تتمكن من صد هجوم آخر على كمين بالعريش
بني سويف.. مصرع سائق وإصابة ضابط أمن مركزي في تصادم مروع
أسماء شهداء ومصابي كمين المطافئ بالعريش
موجز أخبار بوابة القاهرة..مجزرة العريش..ماذا حدث بمحور المشير..أبناء مبارك والرئاسة
فيديو.. وزير الأثار ومحافظ القليوبية يتفقدان حمامات أتريب الأثرية وتل اليهودية
فيديو..السيسي يعد ببناء أكبر كنيسة ومسجد بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة
فيديو.. القطار الصيني يطيح بـ قناة السويس !
مختار الرحبي: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية تخدم "الملالي"
فيديو.. مشادة بين حاجزي الوحدات ومسؤولي الإسكان الاجتماعي بالخانكة
فيديو.."الشعب الأحوازي" ينتفض ضد مخطط إيران لتجفيف أنهر الأحواز
فيديو..فندق "جراند كونتيننتال"..تحفة معمارية..في طريقها للهدم !
بالفيديو.. ياسمين الخطيب: "ولاد المرة" ليس عيبًا في المجتمعات العربية
بالفيديو..أهالي مساكن سكك حديد أبو زعبل: عاوزين يطردونا نروح فين يا حكومة؟
بالفيديو..مساكن "نسمة" بالخانكة تغرق في مياه الصرف الصحي
الحكومة تطالب المواطنين بترشيد الكهرباء وتترك أعمدة الإنارة مضاءة نهارا
بالفيديو..مواطنون للسيسي: احنا ما ناكلشي..طيب ولادنا ذنبهم إيه؟!
سائقو المرج : الشرطة بتبهدلنا وتقل من قيمتنا.. واحنا عاوزين حقنا
فيديو.. تظاهرات طلاب ثانوي على سلالم نقابة الصحفيين
بالفيديو..الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل في عقار بالدقي
بالفيديو.."مياه الشرب" و"السماد" تهددان سكان الخانكة بالقليوبية
بالفيديو.. مواطنون لـ"السيسي": "الأسعار نار..ومش لاقين نأكل عيالنا"
بالفيديو.. البلشي وأبو السعود يقودان تظاهرات "الصحفيين" ضد انتهاكات الدخلية
بالفيديو.. حشود "الصحفيين" ترفض انتهاكات الداخلية
أخبار الحوادث
مصرع وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بطريق "السويس - القاهرة"
وفاة مسجون داخل قسم شرطة أول الزقازيق
شلل مروري بمحور صلاح سالم بسبب تصادم 7 سيارات
عربي ودولي
فيديو.. كوريا الشمالية تهدد بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات!
تعزية "خامنئي" بوفاة "رفسنجاني" تثير جدلا واسعا حول العلاقة بينهما
قوات التحالف العربي تسيطر على معسكر العمري في ذوباب اليمنية
ملفات وحوارات
تقرير: حرب التسريبات.. الكل دوره جاي .. والثقيل لم يظهر بعد!
سياسيون مصريون :التظاهرات المعارضة لاتفاقية تيران وصنافير تهدف لزيادة"الرز"السعودي فقط!
بعد تعويم الجنيه.. "أفراح الجمعيات" تمويل شعبي للمحتاجين
أخبار التكنولوجيا
استقالة 50 موظفا من أبل لإطلاق ابتكار واحد
"إل جي" تطلق أول تليفزيون يلتصق بالهاتف بمغناطيس
البحث عن المفقودين.. خدمة جديدة يقدمها "فيس بوك"
أخبار السيارات
فولكس فاجن وBMW تكشفان عن ملامح مقصورة سيارتهما المستقبلية
ضغوط ترامب تدفع فيات الإيطالية لضخ مليار دولار بالسوق الأمريكية
نظام Delphi للقيادة الذاتية متاح لشركات السيارات بحلول 2019
أخبار المجتمع
دراسة علمية: احذروا "انكسار القلب ".. فإنه يسبب الموت المفاجىء!
الاستخدام الدائم للهاتف الذكي يتلف العين
دراسة: تعرض أحبائنا لما يخيف يزيد فرص معاناتنا من اضطراب ما بعد الصدمة
أخبار الرياضة
ننشر جوائز "فيفا".. و"رونالدو" أفضل لاعب في العالم 2016
أتلتيكو مدريد يرغب في ضم سانشيز
الأهلي يستعجل لائحة السوبر وقرارات الاتحاد
البوابة الإسلامية
هل يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه ؟
ما هى درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟!
بالفيديو.. صلاة واحدة تمنحك "قيراطين" في الجنة ما هي؟
منوعات
بالفيديو.. عروس تلقي بنفسها من شباك شقتها بفستان الزفاف
بالفيديو.. مواطنو لاتفيا يتحدون الشتاء القارس بالسباحة والشطرنج
ومن الجنس ما قتل!
50 صورة من عزاء محمود عبد العزيز.. "ليلة حزينة في وداع الساحر"
20 صورة من مهرجان القاهرة للأغنية العربية
16 صورة من استئناف تصوير "أحلام العبيد" لخالد الصاوي وسارة سلامة
حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي
بالصور.. "بوابة القاهرة" ترصد آثار حريق سوق التونسي
بالصور.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة
بالصور.. مصر تودع العالم الكبير أحمد زويل بجنازة شعبية مهيبة
حفل زفاف هبة مجدي ومحمد محسن بحضور نجوم الفن
20 صورة من جنازة محمد خان.. "ليلة بكى فيها الجميع"
25 صور ترصد كيف استطاع الشعب التركي إفشال الانقلاب العسكري
"بوابة القاهرة" ترصد أجواء صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
بالصور..اندلاع حريق هائل بعقار سكني خلف مقر صحيفة "الوطن" السابق
نضال الشافعي في ضيافه دار الحصري للايتام فى واحد من الناس
مؤتمر اندماج قنوان النهار و CBC
36 صورة من حفل توزيع جوائز "الميما"
بالصور.. قاضي فض رابعة يسمح لابنة "باسم عودة" بلقاء أبيها داخل المحكمة
بالصور.. حريق هائل بمنطقة الرويعي في العتبة
حفل زفاف كريم السبكي وشهد حسن رمزي بحضور نجوم الفن
24 صورة ترصد لحظات الحزن في عزاء وائل نور
مظاهرات حاشدة للصحفيين أمام مقر النقابة بوسط العاصمة
كواليس حلقة أحمد السقا في "صاحبة السعادة"
ولىّ زمن الرجال"
هاني العضيله
مرايا... الدرعية.. لا تركع إلا لله!
عبدالله الملحم
حلف التعساء الأربعة !
خالد بن منير
الفنان وجدي العربي مهاجما "حبيب الجفري": ملعون من يصدقك!!
جيري ماهر: على الرئيس "عون" تقديم هذه الضمانات ليحصل على دعم السعودية!
إحسان الفقيه: من يعرقل المصالحة بين السعودية و الإخوان يُعادِ المملكة
إستطلاع الرأى
بعد تطبيقه .. هل نجح "تعويم الجنيه" في انقاذ الاقتصاد المصري؟
نعم
لا
لا اهتم
تصويت
نتائج
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
سرقة بنك الائتمان الزراعي بمنشأة سلطان في المنوفية
خالد الدخيل ينهي الجدل : هذه أدلة سعودية "تيران وصنافير"
بسبب مصر.. غضب خليجي عارم من وزير العدل الكويتي.. ماذا حدث؟
أول رد فعل من الفريق سامي عنان على التسريبات.. ماذا قال؟!
سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك و"السوداء"|خبراء يكشفون مصير "الأخضر" خلال الأيام المقبلة!
صحيفة ألمانية تكشف السبب الرئيسي لغضب السعودية من السيسي
الرئيسية
أخبار مصر
رياضة
محافظات
توك شو
حوادث
صحف عالمية
اقتصاد
ثقافة و فن
عربى و دولى
منوعات
فيديو
فيس و تويتر
ملفات و حوارات
البوابة الإسلامية
تكنولوجيا
سيارات
مجتمع
عن الموقع
اتصل بنا
للاعلان عن الموقع
© 2014 تصميم وتطوير
جميع الحقوق محفوظة لـ
بوابة القاهرة