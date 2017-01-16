بوابة القاهرة

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احتفالية في تيران وصنافير.. اعرف التفاصيل
أعلن إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، تنظيم احتفالية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
احتفالية في تيران وصنافير.. اعرف التفاصيل
أعلن إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، تنظيم احتفالية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.
الإثنين، 16 يناير 2017 06:23 م
خالد علي.. ولادة مصطفى كامل جديد بمصر
"إن من يتهاون فى حق من حقوق دينه وامته ولو مرة واحدة يعش ابد الدهر مزلزل العقيدة سقيم الوجدان" عبارة شهيرة للزعيم مصطفى كامل، يطبقها الآن المحامي الشاب خالد علي، بعد أن واجه بكل ما اوتى من قوة تنازل الحكومة عّن "تيران وصنافير" للسعودية في اطار اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين .
الإثنين، 16 يناير 2017 06:20 م
عبدالنور: تحية لمن دافعوا عن "تيران وصنافير".. مصر قوية بالأوفياء لترابها
أثنى منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، على رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
الإثنين، 16 يناير 2017 06:09 م
بعد حكم تيران وصنافير.."دراج": مباراة نهائية خسر فيها السماسرة
أثنى أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، برفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
الإثنين، 16 يناير 2017 06:03 م
أول تعليق لقاضي "مصرية تيران وصنافير"
علق المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، على الحكم الذي أصدره اليوم بمصرية تيران وصنافير.
الإثنين، 16 يناير 2017 06:00 م
كيف علق حمدين صباحي على الحكم بمصرية "تيران وصنافير"؟!
أشاد حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، برفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
الإثنين، 16 يناير 2017 05:58 م
"ليس في تيران وصنافير".. الزعاترة: هذا هو جوهر الخلاف بين مصر والسعودية
سياسي سعودي:حكم تيران وصنافير مسلسل مصري.. وعلى الملك سلمان إلغاء الاتفاقيات مع السيسي
مصادر بـ"الوزراء": البرلمان هو صاحب الكلمة في حسم مصير تيران وصنافير.. دورنا انتهى
كاتب سعودي: النظام المصري يناور في قضية "تيران وصنافير"
رويترز تعلق على حكم مصرية تيران وصنافير
بعد حكم تيران وصنافير.. سيف الدولة: في الأنظمة المحترمة يستقيل الرؤساء!!
فيديو| "بعد حكم تيران" نائب الدستورية السابق: قرار البرلمان لن يكون له قيمة لهذا السبب!
صحيفة إسرائيلية: القضاء وضع السيسي في موقف محرج أمام السعودية
"فرحات" عن حكم تيران وصنافير: تحيا مصر رغم أنف لصوص الأوطان
كان 2017..بث مباشر لمباراة الكوت ديفوار وتوجو
بعد حكم "تيران وصنافير"..العوضي يجمع توكيلات لمحاكمة مروجي التفريط في أرض مصر
فيديو..بعد حكم مصرية تيران وصنافير.. مبارك ردا على بكري: دي مش عزبة!
فيديو| تليمة لـ"السيسي":تيران وصنافير مصرية..رجّع فلوس هؤلاء!
للمرة الثانية..بكري: "تيران وصنافير سعودية..وهستقيل لو البرلمان قال مصرية"
كاتب سعودي: حبل "تيران وصنافير" ملتف حول رقبة مصر.. وهذا ما سيحدث
فيديو..أبوالفتوح بعد حكم تيران وصنافير: تفريط نظام السيسي في الأرض إساءة للجميع
الإندبندنت: ترامب ينتقد سياسات ميركل في استقبال اللاجئين
لماذا تتجاهل السعودية حكم مصرية "تيران وصنافير" ؟!
بعد حكم تيران وصنافير..البرعي: السيسي بحاجة إلى تقديم "كبش فداء" أكبر من "إسماعيل"
مطلق السبيعي عن حكم "تيران وصنافير": هذا ما سيحدث بين مصر والسعودية
بعد الحكم بـ "مصرية تيران وصنافير".. أنور عشقي يكشف عن رد فعل السعودية
"بمثل شعبي".. عمرو واكد يعلق على قرار المحكمة "مصرية تيران وصنافير"!
بعد حكم تيران وصنافير..البلي: النظام المصري مع من يدفع أكثر.. يا خسارة الرز!
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أخبار مصر
احتفالية في تيران وصنافير.. اعرف التفاصيل
أول تعليق لقاضي "مصرية تيران وصنافير"
رويترز تعلق على حكم مصرية تيران وصنافير
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