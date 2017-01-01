بوابة القاهرة

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الأحد، 01 يناير 2017
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عاجل.. السيسي يجدد الثقة في "مميش" ويعينه رئيسًا لقناة السويس لعام آخر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًأ بتجديد الثقة في الفريق مهاب مميش ، رئيسًا لهيئة قناة السويس، لمدة عام يبدأ من يناير 2017.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
عاجل.. السيسي يجدد الثقة في "مميش" ويعينه رئيسًا لقناة السويس لعام آخر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًأ بتجديد الثقة في الفريق مهاب مميش ، رئيسًا لهيئة قناة السويس، لمدة عام يبدأ من يناير 2017.
الأحد، 01 يناير 2017 11:26 ص
على طريقة "غاندي"..البرادعي يستقبل عام 2017..ماذا قال؟!
وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، التهنئة لمتابعيه، بمناسبة انتهاء عام 2016، وحلول العام الجديد 2017.
الأحد، 01 يناير 2017 11:15 ص
"عودة الدفء" المفقود.. الأرصاد تبشر المواطنين بيوم الثلاثاء
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، وارتفاعًا في درجات الحرارة بدًا من الثلاثاء القادم، مع استمرار الشبورة المائية في الساعات المبكرة من النهار.
الأحد، 01 يناير 2017 11:13 ص
تفاصيل الاعتداء على فنانة خليجية شهيرة في لندن
تعرضت الممثلة البحرينية أميرة محمد للسرقة والاعتداء في لندن، وأصيبت في يدها بسبب اللص الذي لاحقها عند ركوبها السيارة، مع صديقة لها تدعى نجوى بحسب ما قالته عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام.
الأحد، 01 يناير 2017 11:08 ص
تعرف على التخفيضات الجديدة لتذاكر مصر للطيران
أعلن الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، طرح تخفيض قدره 30% للسفر على درجة رجال الأعمال بين القاهرة وجوانزو جنوبي الصين، على أن يتم حجز التذاكر حتى 15 يناير 2017 للسفر حتى 30 يونيو 2017.
الأحد، 01 يناير 2017 11:07 ص
حمزة: من تعدى على مصرية "تيران وصنافير" ستتم محاكمته..أيًا كان منصبه
علق الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، على نهاية عام 2016 وبداية عام 2017 قائلًا: إن الشعب المصرى لن يقبل بالتفريط في سيادة جزيرتي تيران وصنافير.
الأحد، 01 يناير 2017 11:05 ص
متوسط أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأحد
صحف عبرية:مشروع قانون إسرائيلي جديد للدفاع عن "مجرمي الحرب" العسكريين
ثامر السبهان: العالم الجديد سيشهد سقوط محاور الشر الإقليمية
صحيفة سعودية: المخلوع صالح يسحب قواته من "نهم" ويكلفها بحراسته
سلمان الدوسري لـ"يوسف الحسيني": "الكبار يكبرون.. والصغار يظلون صغارًا"
أين وصل المعدن "الأصفر"؟.. نرصد أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الأحد
سعر الدولار الفعلي "بيع وشراء" اليوم الأحد في البنوك والسوق السوداء
علي الظفيري و تركي الروقي يردان على تهديد يوسف الحسيني للسعودية
بـ "البكاء" و"البراءات" و"الإفراجات"..خطة السيسي لمواجهة ذكرى يناير
كذب المنجّمون ولو صدقوا..بالفيديو..تنبؤات مرعبة لفلكي مصري عن السعودية في 2017
هل تقف السعودية وراء إيقاف برنامج إبراهيم عيسى؟!
تعيين العقيد تامر الرفاعي متحدثًا رسميًا باسم الجيش المصري
هنا كل ماتريد معرفته عن جميع سيناريوهات تيران وصنافير من بطلها الأول
ممثل أمريكي يهنيء الشعب المصري بالعام الجديد
عاجل.. قتلى إثر انفجار سيارة ملغومة استهدفت حاجزًا أمنيًا في النجف العراقية
موقع تركي: حملات ضد الاحتفال بأعياد الميلاد في إسطنبول قبل الهجوم
فودة ينشر "تدوينات" ساويرس معلقًا:"نار الاستبداد لا نهاية لها إلى أن يأكل بعضها بعضًا"
حمزة:من الغباء أن يعادي النظام شعبًا بأكمله.. والسيسي أصبح عبئًا على الجميع
فيديو.. إعلامية: هذا هو مخطط هروب مرسي بعد أيام
فرحات يكشف علاقة قضية "رشوة مجلس الدولة" وحكم تيران وصنافير
صحيفة كويتية : زعيم خليجي في القاهرة قريبًا لرأب الصدع بين مصر والسعودية
ارتفاع أعداد ضحايا هجوم إسطنبول إلى 110 قتلى وجرحى
10 معلومات لا تعرفها عن الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل بعد رشوة ''اللبان''؟
لمتعاطي الحشيش.. احذر من هذا الأمر الخطير
أخبار مصر
عاجل.. السيسي يجدد الثقة في "مميش" ويعينه رئيسًا لقناة السويس لعام آخر
"عودة الدفء" المفقود.. الأرصاد تبشر المواطنين بيوم الثلاثاء
تعرف على التخفيضات الجديدة لتذاكر مصر للطيران
توك شو
كذب المنجّمون ولو صدقوا..بالفيديو..تنبؤات مرعبة لفلكي مصري عن السعودية في 2017
فيديو.. إعلامية: هذا هو مخطط هروب مرسي بعد أيام
شاهد..عماد حسين يطالب بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير" لاستفتاء شعبي
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تقرير أمريكي: لهذا السبب ..شفيق أخطر على نظام السيسي من مرسي
صحف عبرية:مشروع قانون إسرائيلي جديد للدفاع عن "مجرمي الحرب" العسكريين
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نرصد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم الأحد
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بـ "البكاء" و"البراءات" و"الإفراجات"..خطة السيسي لمواجهة ذكرى يناير
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بعد تطبيقه .. هل نجح "تعويم الجنيه" في انقاذ الاقتصاد المصري؟
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