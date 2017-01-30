بوابة القاهرة

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عاجل.. ذبح أمين شرطة في طور سيناء

لقي أمين شرطة مصرعه، ذبحا، فى أثناء ذهابه إلى عمله في قسم شرطة طور سيناء.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

أخبار مصر

 تهديد جديد من الصيادلة.. والنقيب: كلام الوزارة مجرد وعود

تهديد جديد من الصيادلة.. والنقيب: كلام الوزارة مجرد وعود

عاجل.. حريق في العاصمة الإدارية الجديدة

هذا هو شرط تونس للإفراج عن مركب صيد مصري

توك شو

 فيديو.. "أمريكا تنتفض ضد ترامب" احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد قرار الهجرة

فيديو.. "أمريكا تنتفض ضد ترامب" احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد قرار الهجرة

فيديو| بعد إحراجه لمحافظ أسوان أمام السيسي.. أماني الخياط: الشاب النوبي ينفذ مخططا إخوانيا

فيديو..هذا ما يحدث في اليمن:هادي على الشاطيء والحوثي في المجاري

صحافة و إعلام

 بينها مصر والسعودية والإمارات..مجلة أمريكية تطالب ترامب بضم دول جديدة لـ"الحظر"!

بينها مصر والسعودية والإمارات..مجلة أمريكية تطالب ترامب بضم دول جديدة لـ"الحظر"!

ما هي حقيقة انقلاب البشير على "الإخوان" وطرد قياداتها من السودان؟!

"القضاء الأعلى" في ورطة.. ودربالة: لا خيار أمام المجلس

أخبار الاقتصاد

 ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الأسبوع

خبراء اقتصاد : 5 اجراءات متطابقة تقرب مصر من سيناريو فنزويلا الكارثي

قائمة شاملة بأسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية

ثقافة وفن

 سيف العريبي يبحث عن كنوز الفراعنة الغارقة في "حرب فرعون"

سيف العريبي يبحث عن كنوز الفراعنة الغارقة في "حرب فرعون"

هاني شاكر: إهانتي على يد مسجل خطر وراء استقالتي

أول تعليق لـ هانى شاكر بعد قرار الاستقالة

أخبار المحافظات

 مظاهرات تجتاح 15 عزبة في الدقهلية: "عطشونا"

مظاهرات تجتاح 15 عزبة في الدقهلية: "عطشونا"

عشوائية تركيب "الكهرباء".. كارثة تهدد حياة أهالي نواج بطنطا

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص في بني سويف

أخبار الحوادث

 عاجل

عاجل.. ذبح أمين شرطة في طور سيناء

تفاصيل حريق العاصمة الإدارية الجديدة

أمين شرطة يقتحم محل ذهب بالعجوزة ويهدد بتفجير نفسه

عربي ودولي

 دونالد ترامب

مستشارة ترامب عن فوضى المطارات: "ثمن صغير لمكاسب كبيرة"

القضاء الأمريكي يضرب بقرارات ترامب عرض الحائط

القبض على 34 عنصرا لحزب الله بالسعودية

ملفات وحوارات

 خالد يوسف

لماذا لم تمنع "الحصانة البرلمانية" القبض على خالد يوسف؟!

تصفية النواب المعارضين.. يوسف بالمخدرات والحريري في النيابة قريبا

في ذكرى ثورة يناير.. "رموز مبارك" عائدون رغم أنف الثوار

أخبار التكنولوجيا

 جوجل

جوجل يطلب من موظفيه العودة لأمريكا فورا.. لهذا السبب

إل جي تعتمد تقنية Unibody Design في أجهزتها

المبخار الذكي.. براءة اختراع جديدة لأبل

أخبار السيارات

 فورد

بسبب ترامب.. ''فورد موتور'' تخسر للمرة الأولى منذ 2009

تفاصيل خطة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

كريم تقدم خدمة خاصة لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب

أخبار المجتمع

 العمل الليلي يقتل خلايا المخ

شكل المخ يؤثر في تباين سمات الشخصية

علماء أحياء: زرع بكتيريا في الأمعاء ربما يعالج "التوحد"

11 نوعا من الأطعمة تعزز قدرة الدماغ وتحارب الزهايمر

أخبار الرياضة

 أبو تريكة

شاهد.. تعليق أبو تريكة على فوز مصر وصعوده لدور الـ4

بالفيديو.. شاهد هدف كهربا الذي فرح ملايين المصريين

كان 2017..مصر تفك عقدة المغرب بهدف

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 النبي الكريم

كيف كان النبي يعامل الخدم والعمال؟

الدكتور حامد الخليفة: مواقف قيادية ميزت أبا بكر الصديق

ألمانيا تصادر آلاف النسخ من القرآن المترجمة إلى اللغة الألمانية

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بالفيديو.. آلاف الطيور تغزو مدينة "هيوستن الأمريكية"

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