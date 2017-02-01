بوابة القاهرة

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كان 2017..صلاح يحرز هدف التقدم لمصر أمام بوركينا

تقدم منتخب مصر علي بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 اللقاء الذي يقام على ملعب "دانجونجي في نصف نهائي كان 2017.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

أخبار مصر

 موعد عودة المياه في الجيزة

موعد عودة المياه في الجيزة

ماذا يحدث لو حظر ترامب سفر المصريين لأمريكا.. نواب يجيبون

النواب يوافق على قرض جديد بـ "3 مليار".. و"عبد العال" يعلق

توك شو

 بالفيديو.. لفظ خارج من تامر أمين تعليقا على مباراة بوركينا فاسو

بالفيديو.. لفظ خارج من تامر أمين تعليقا على مباراة بوركينا فاسو

شاهد .. هشام سليم يكشف تفاصيل تعاطيه المخدرات للمرة الأولى

لميس الحديدي تدندن تتر بوابة الحلواني

صحافة و إعلام

 بالفيديو.. "المعارك المفبركة" فضيحة جديدة تلاحق حزب الله بسوريا

بالفيديو.. "المعارك المفبركة" فضيحة جديدة تلاحق حزب الله بسوريا

ما هي مكاسب وخسائر مصر من "تسريبات وزير الخارجية" ؟!

صحيفة أمريكية: الشارع المصري "غضبان"

أخبار الاقتصاد

 الدولار يسجل أسوأ أداء له في ثلاثة عقود

الدولار يسجل أسوأ أداء له في ثلاثة عقود

مصادر: مصر تتفاوض لتأجيل سداد وديعة سعودية بقيمة 500 مليون دولار

"عز" يزلزل الأسواق مجددا...انخفاض كبير بأسعار الحديد.. والتجار: نحن من يدفع الثمن!

ثقافة وفن

 الجمعة.. ياسمين الخطيب تحتفل بتوقيع "ولاد المرة" في "معرض الكتاب"

الجمعة.. ياسمين الخطيب تحتفل بتوقيع "ولاد المرة" في "معرض الكتاب"

بالصور.. زيارة سالي شاهين لـ"الأيتام"

خاص- بعد أن لعب معه الزهر .. أحمد شيبة يركب أول موجة ويتزوج من فتاة في سن أبنائه

أخبار المحافظات

 احذر.. هبوط أرضي بطريق الإسكندرية الصحراوي

احذر.. هبوط أرضي بطريق الإسكندرية الصحراوي

مصرع 5 وإصابة 3 آخرين في تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

مجهولون يلقون "مادة كاوية" على مسؤول كبير بالشرقية

أخبار الحوادث

 جثة

أخ يقتل شقيقه بسبب التموين

العثور على 80 حمار مذبوحا و5 أسود فى القليوبية

هددها العشيق بصورها المخلة فذبحته ربة المنزل بمعاونة زوجها بالسيدة

عربي ودولي

 ترامب

فيديو.. ممثل أمريكي يتحدى حظر ترامب ويظهر بجلباب وعقال فى أحد المطارات

3 سيناريوهات للإطاحة بـ"ترامب"

كبير مستشاري ترامب يهاجم الإسلام.. ويسخر من هذه المقولة

ملفات وحوارات

 خالد علي

خالد علي الأوفر حظا للفوز على السيسي.. وهؤلاء خارج المنافسة

لماذا لم تمنع "الحصانة البرلمانية" القبض على خالد يوسف؟!

تصفية النواب المعارضين.. يوسف بالمخدرات والحريري في النيابة قريبا

أخبار التكنولوجيا

 فيس بوك

"فيس بوك" تربط حسابك بشبكات التواصل الأخرى

أبل: أرباح آي فون تخطت جميع توقعاتنا ببيع 80 مليون جهاز

فايبر تطرح مكالمات مجانية للمتضررين من قرار ترامب

أخبار السيارات

 تويوتا

للمرة الأولى منذ سنوات.. ''تويوتا'' تتخلى عن المركز الأول عالميًا

فولكس فاجن تستدعي نحو 600 ألف سيارة من طراز أودي

جوجل تستعد لإصدار هاتف ذكي جديد بـ1000 جنيه

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 البنكرياس

الإصابة بالسكر علامة تحذيرية مبكرة للإصابة بسرطان البنكرياس

عدم تناول الإفطار يزيد من مخاطر الإصابة بالبدانة وأمراض القلب والسكري

دراسة: السيدات فوق سن الـ60 لا يستطعن القيام بمهام متعددة في الوقت نفسه

أخبار الرياضة

 بوركينا فاسو

بوركينا تحرز هدف التعادل

كان 2017..صلاح يحرز هدف التقدم لمصر أمام بوركينا

نهاية الشوط الأول..التعادل السلبي يحسم لقاء مصر وبوركينا فاسو

البوابة الإسلامية

 النبي الكريم

كيف كان النبي يعامل الخدم والعمال؟

الدكتور حامد الخليفة: مواقف قيادية ميزت أبا بكر الصديق

ألمانيا تصادر آلاف النسخ من القرآن المترجمة إلى اللغة الألمانية

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مسؤول أمريكي لرواد مقهى بالمنصورة: ما رأيكم في "التعويم"؟.. والرد: "أنت مالك"

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