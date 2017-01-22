بوابة القاهرة

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تفاصيل سقوط "النحلة السورية" في قبضة قوات الأمن المصرية
تمكن رجال الشرطة من أمن الموانىء ومكافحة المخدرات، من ضبط صفقة مخدر حشيش تحت مسمى "النحلة"، والتى كانت فى طريقها
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
تفاصيل سقوط "النحلة السورية" في قبضة قوات الأمن المصرية
تمكن رجال الشرطة من أمن الموانىء ومكافحة المخدرات، من ضبط صفقة مخدر حشيش تحت مسمى "النحلة"، والتى كانت فى طريقها
الأحد، 22 يناير 2017 04:37 ص
عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يشارك في تظاهرة ضخمة ضد "ترامب"
شارك وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، لذي انتهت ولاية توليه الوزارة مؤخرًا، وكذلك الممثلة "سكارليت جوهانسون"
الأحد، 22 يناير 2017 04:12 ص
مقتل 20 نيجيريا إثر تظاهرة لتأييد الرئيس الأمريكي "ترامب"
أفادت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، بأن جماعة انفصالية نيجيرية، قد أعلن عن مقتل ما يقرب من 20 متظاهرا دعم
الأحد، 22 يناير 2017 04:03 ص
"الداخلية" تسحب جميع سيارات الوزراء الدفع الرباعي قبل 25 يناير
كشفت مصادر مطلعة، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية
الأحد، 22 يناير 2017 03:02 ص
ضاحي خلفان يهاجم كاردشيان على "تويتر".. تعرف على السبب؟
هاجم نائب رئيس شرطة إمارة دبي، ضاحي خلفان، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"
الأحد، 22 يناير 2017 02:48 ص
"كتاب غامض" يكشف أكبر قضية تجسس إسرائيلية ضد مصر
إنها ما يعرف بـ"فضيحة لافون"، أشهر قضية تجسس إسرائيلية ضد مصر في خمسينيات القرن الماضي، لكن كتابا غامضا عرضته
الأحد، 22 يناير 2017 02:02 ص
واشنطن تعلن أنها لن ترسل وفدا لـ"أستانا" وتوضح السبب
نتنياهو يوجه رسالة عاجلة إلى الشعب الإيراني.. شاهد ماذا قال ؟
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أخبار مصر
تفاصيل سقوط "النحلة السورية" في قبضة قوات الأمن المصرية
"الداخلية" تسحب جميع سيارات الوزراء الدفع الرباعي قبل 25 يناير
"كتاب غامض" يكشف أكبر قضية تجسس إسرائيلية ضد مصر
توك شو
وزير التعليم العالى يكشف حقيقة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية
أول تعليق من المالية على ضبط "المستشار المرتشي"
عمرو أديب يحذر المسئولين من زلزال مدمر يضاهي زلزال التسعينات
صحافة و إعلام
عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يشارك في تظاهرة ضخمة ضد "ترامب"
مقتل 20 نيجيريا إثر تظاهرة لتأييد الرئيس الأمريكي "ترامب"
واشنطن تعلن أنها لن ترسل وفدا لـ"أستانا" وتوضح السبب
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هل يكون قتل البغدادي أول إنجازات ترامب؟
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