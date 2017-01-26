بوابة القاهرة

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الخميس، 26 يناير 2017
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محاكمة أحمد موسى في "التسريبات" .. 25 فبراير
حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد موسى، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
محاكمة أحمد موسى في "التسريبات" .. 25 فبراير
حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد موسى، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
الخميس، 26 يناير 2017 02:09 م
وفاة السفير الروسي بالهند بعد إصابته بعدم انتظام بضربات القلب
أعلنت مصادر دبلوماسية روسية وفاة السفير الروسى لدى الهند ألكسندر كاداكين اليوم الخميس، فى العاصمة نيودلهى.
الخميس، 26 يناير 2017 01:47 م
قطر ترحب بدعوة ترامب لإقامة مناطق آمنة بسوريا
رحبت دولة قطر بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة مناطق آمنة في سوريا.
الخميس، 26 يناير 2017 01:55 م
كواليس ما جاء فى رسالة أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني بشأن دول الخليج
تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وذلك خلال استقبال روحاني وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، في طهران.
الخميس، 26 يناير 2017 01:30 م
بعد هجومه على دول الخليج..هكذا رد الأردنيون على تصريحات النائب أحمد الصفدي
أثارت تصريحات أحمد الصفدي النائب في البرلمان الأردني، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ردود فعل غاضبة داخل الشارع الأردني.
الخميس، 26 يناير 2017 01:13 م
معهد بحثي أمريكي: ثورة 25 يناير "حلم يقظة"
قال معهد "أتلانتيك كاونسيل" البحثي الأمريكي أنه على الرغم من مرور 6 سنوات على ثورة الـ 25 من يناير فإن مصر تراجعت على جميع الأصعدة لما قبل الثورة ، أو كأن الثورة لم تقع أصلاً .
الخميس، 26 يناير 2017 01:10 م
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