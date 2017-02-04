بوابة القاهرة

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واشنطن بوست: إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار "حظر المسلمين"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السلطات الأمريكية ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار ترامب بحظر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمية، مشيرة إلى أن تلك المعلومات كشفها محامي شقيقين يمنيين تم ترحيلهما في اليوم التالي لقرار ترامب.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

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صحافة و إعلام

 واشنطن بوست: إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار "حظر المسلمين"

واشنطن بوست: إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول لأمريكا منذ قرار "حظر المسلمين"

مصر.. بوادر لـ"ذوبان الجليد" مع السعودية وتركيا وحماس

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 مصر تعلق على اختيارها ضمن أسوأ 20 دولة فى الاستثمار

مصر تعلق على اختيارها ضمن أسوأ 20 دولة فى الاستثمار

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 فيلم الدراما التاريخي "Silence" في دور العرض المصرية

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 ضبط منفذ الهجوم على سيارة ترحيلات بالإسماعيلية

ضبط منفذ الهجوم على سيارة ترحيلات بالإسماعيلية

احباط مخطط إرهابي شمال سيناء وتفجير 9 عبوات ناسفة

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ارتفاع عدد ضحايا أتوبيس طلاب نويبع إلى 20 حالة وفاة

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إيران "المتعجرفة" : أمريكا أضعف من أن تواجهنا عسكريا !

القاهرة تتلقى تأكيدا من باريس: منفذ هجوم اللوفر مصري

المدعى العام الفرنسى: منفذ هجوم اللوفر مصرى يقيم بالإمارات وتأشيرته 20 يوما

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 صندوق النقد الدولي

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مخاوف من انفجار سكاني بمصر خلال شهور بسبب اختفاء حبوب منع الحمل !

مصالحة أم مكايدة.. "عدو الوهابية" بجوار الملك سلمان بـ"الجنادرية"!

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 هواتف HTC

رسميا.. HTC تعلن عن هاتفها الجديد

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"فيس بوك" يحتفل بيوم الصداقة بفيديوهات مبتكرة

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 فولكس فاجن

بيانات ترجح تصدر فولكس فاجن مبيعات شركات السيارات العالمية في 2016

تراجع مبيعات فورد في أمريكا بنسبة 6ر0% خلال يناير

قبيل لقائه ترامب.. رئيس وزراء اليابان يجتمع برئيس تويوتا

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 الفقر

دراسة: الفقر يغتال عامين من عمرك

احذر.. الطهي بالزيت النباتي يسبب الإصابة بالأمراض العصبية والخرف

النمسا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

أخبار الرياضة

 مباراة الكاميرون وغانا

كان 2017..الكاميرون تتفوق على غانا بثنائية وتضرب موعدا مع مصر

نهاية الشوط الأول..التعادل السلبي لقاء الكاميرون وغانا

كان 2017.. بث مباشر لمباراة الكاميرون وغانا

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الدليل النبوي للتعامل مع المشكلات الزوجية

من هو الصحابي الذي ولد في جوف الكعبة وعاش 120 سنة؟

كيف كان النبي يعامل الخدم والعمال؟

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بالفيديو.. وجه ترامب يظهر على جدران كنيسة عمرها 700 عام

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