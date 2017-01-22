بوابة القاهرة

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تفاصيل سقوط "النحلة السورية" في قبضة قوات الأمن المصرية

تمكن رجال الشرطة من أمن الموانىء ومكافحة المخدرات، من ضبط صفقة مخدر حشيش تحت مسمى "النحلة"، والتى كانت فى طريقها
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

أخبار مصر

 تفاصيل سقوط "النحلة السورية" في قبضة قوات الأمن المصرية

تفاصيل سقوط "النحلة السورية" في قبضة قوات الأمن المصرية

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