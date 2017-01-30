بوابة القاهرة

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عاجل.. ذبح أمين شرطة في طور سيناء
لقي أمين شرطة مصرعه، ذبحا، فى أثناء ذهابه إلى عمله في قسم شرطة طور سيناء.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
عاجل.. ذبح أمين شرطة في طور سيناء
لقي أمين شرطة مصرعه، ذبحا، فى أثناء ذهابه إلى عمله في قسم شرطة طور سيناء.
الأحد، 29 يناير 2017 11:59 م
شاهد.. تعليق أبو تريكة على فوز مصر وصعوده لدور الـ4
علق نجم المنتخب المصري والأهلي السابق، محمد أبو تريكة على فوز منتخب مصر على نظيره المغربي، وتأهله لدور الـ4 في بطولة أمم إفريقيا الجابون 2017، ليلتقي نظبره البوركيني.
الأحد، 29 يناير 2017 11:37 م
بالفيديو.. شاهد هدف كهربا الذي فرح ملايين المصريين
حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على المغرب بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بور جنونتي" في دور الثمانية في كان 2017.
الأحد، 29 يناير 2017 11:14 م
مستشارة ترامب عن فوضى المطارات: "ثمن صغير لمكاسب كبيرة"
دافعت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع دخول المهاجرين من 7 دول.
الأحد، 29 يناير 2017 11:15 م
كان 2017..مصر تفك عقدة المغرب بهدف
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على المغرب بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب بورجينتي في دور الثمانية في كان 2017.
الأحد، 29 يناير 2017 10:54 م
كهربا يحرز هدف التقدم لمصر في شباك المغرب
تقدم منتخب مصر على المغرب بنتيجة 1-0 في كان 2017.
الأحد، 29 يناير 2017 10:47 م
تفاصيل حريق العاصمة الإدارية الجديدة
تهديد جديد من الصيادلة.. والنقيب: كلام الوزارة مجرد وعود
نهاية الشوط الأول..التعادل السلبي يحسم لقاء مصر والمغرب
فيديو.. "أمريكا تنتفض ضد ترامب" احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد قرار الهجرة
فيديو| بعد إحراجه لمحافظ أسوان أمام السيسي.. أماني الخياط: الشاب النوبي ينفذ مخططا إخوانيا
عاجل.. حريق في العاصمة الإدارية الجديدة
هذا هو شرط تونس للإفراج عن مركب صيد مصري
كان 2017..بث مباشر لمباراة مصر والمغرب
5 نصائح من التموين للمواطنين.. اعرفها
عاجل|فيصل القاسم يؤكد إصابة بشار بجلطة.. تفاصيل خطيرة نقلا عن مصادر خاصة
نكشف موعد انكسار الموجة الباردة
كان 2017..غانا تتخطي عقبة الكونغو بهدفين
القضاء الأمريكي يضرب بقرارات ترامب عرض الحائط
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كان 2017..محمد صلاح يقود هجوم مصر أمام المغرب
أول تعليق لخالد يوسف بعد إخلاء سبيله من قضية "حيازة مخدرات"
نهاية الشوط الأول..التعادل يسيطر علي لقاء غانا والكونغو
بينها مصر والسعودية والإمارات..مجلة أمريكية تطالب ترامب بضم دول جديدة لـ"الحظر"!
فيديو..هذا ما يحدث في اليمن:هادي على الشاطيء والحوثي في المجاري
كان 2017..بث مباشر لمباراة غانا والكونغو
محاولة اغتيال لمسؤول فلسطيني في سفارة لبنان
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أخبار مصر
تهديد جديد من الصيادلة.. والنقيب: كلام الوزارة مجرد وعود
عاجل.. حريق في العاصمة الإدارية الجديدة
هذا هو شرط تونس للإفراج عن مركب صيد مصري
توك شو
فيديو.. "أمريكا تنتفض ضد ترامب" احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد قرار الهجرة
فيديو| بعد إحراجه لمحافظ أسوان أمام السيسي.. أماني الخياط: الشاب النوبي ينفذ مخططا إخوانيا
فيديو..هذا ما يحدث في اليمن:هادي على الشاطيء والحوثي في المجاري
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القضاء الأمريكي يضرب بقرارات ترامب عرض الحائط
القبض على 34 عنصرا لحزب الله بالسعودية
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