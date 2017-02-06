بوابة القاهرة

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الأمن الجابوني يلقي القبض على الجماهير المصرية

ألقى الأمن الجابونى الموجود فى ملعب لاميتى، القبض على عدد من الجماهير بعد نزولهم لأرضية الملعب، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون بخسارة الفراعنة 1 / 2 وخسارة اللقب الأفريقى، حسب ما ذكره موقع برلماني.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
فاترينا

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