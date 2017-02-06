بوابة القاهرة

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الأمن الجابوني يلقي القبض على الجماهير المصرية
ألقى الأمن الجابونى الموجود فى ملعب لاميتى، القبض على عدد من الجماهير بعد نزولهم لأرضية الملعب، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون بخسارة الفراعنة 1 / 2 وخسارة اللقب الأفريقى، حسب ما ذكره موقع برلماني.
الأربعاء، 16 يوليو 2014 - 12:09
الأمن الجابوني يلقي القبض على الجماهير المصرية
ألقى الأمن الجابونى الموجود فى ملعب لاميتى، القبض على عدد من الجماهير بعد نزولهم لأرضية الملعب، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون بخسارة الفراعنة 1 / 2 وخسارة اللقب الأفريقى، حسب ما ذكره موقع برلماني.
الأحد، 05 فبراير 2017 11:59 م
تقرير يكشف أغنياء مصر الأكثر استفادة من الدعم!
كشف تقرير رسمي صدر حديثًا، أن عدد المواطنين المصنفين في عدد الأغنياء يبلغ عددهم 18.2مليون مواطن يخضع منهم 14.4 مليون مواطن بنسبة 79.16% لمنظومة دعم السلع التموينية والتى تتضمن السلع والخبز.
الأحد، 05 فبراير 2017 11:20 م
ماذا قال "إرهابي القلوب" بعد انتهاء مباراة مصر والكاميرون ؟
وجه محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق الشكر لفريق مصر عقب انتهاء اللقاء الذي جمع المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني في بطولة كأس أمم أفريقيا الذي انتهى بفوز الكاميرون 2 مقابل هدف.
الأحد، 05 فبراير 2017 11:13 م
كان 2017..الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بأمم أفريقيا
توج منتخب الكاميرون على مصر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم علي ملعب "داندوندجي" في نهائي كان 2017.
الأحد، 05 فبراير 2017 10:53 م
الكاميرون تضيف الهدف الثاني في شباك منتخب مصر
تقدم منتخب الكاميرون علي مصر بنتيجة 2-1 في نهائي كان 2017.
الأحد، 05 فبراير 2017 10:46 م
80 دقيقة..الكاميرون تبحث عن الهدف الثاني
بعد مرور 80 دقيقة، استمر التعادل بين مصر والكاميرون بنتيجة 1-1 في نهائي كان 2017.
الأحد، 05 فبراير 2017 10:40 م
70 دقيقة..الكاميرون تضغط وتراجع مصري
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كان 2017..الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بأمم أفريقيا
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